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20:11 13.05.2020

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

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Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами сменил начальников Управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областей.

"Освободить Болдыря Сергея Владимировича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа №179/2020, опубликованного на сайте Офиса президента Украины в среду вечером.

Указом №182/2020 Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша, который до этого возглавлял УСБУ в Житомирской области и был уволен с этой должности указом № 178/2020.

На должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области президент указом №181/2020 назначил Сергея Лысака.

Кроме того, президент подписал указы №№180/2020 и 183/2020, которыми сменил руководителя Управления СБУ в Одесской области: место Виталия Харченко эту должность занял Виктор Доровский.

Теги: #сбу #кадры
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