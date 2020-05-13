В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

Еще 494 человека, инфицированных коронавирусом, скончались за минувшие сутки в Великобритании сообщает в среду сайт издания The Guardian со ссылкой на британский Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране умерли 33 186 человек с этим диагнозом. Таким образом, уточняет The Guardian, Великобритания занимает второе место в мире - после США - по смертности лиц с коронавирусом.

Количество выявленных случаев коронавируса возросло на 3242 и достигло 229 705.

В Англии в среду начали действовать первые меры по смягчению ограничительного режима, введенного ранее для борьбы с распространением коронавируса. На работу возвращаются на работу жители Англии, которые не могут работать из дома. В рамках послаблений со среды разрешается заниматься спортом на улице без ограничений по времени, а также встречаться с друзьями на открытом воздухе. Работу также разрешили восстановить гольф-клубам и теннисным кортам.

Жители по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, за нарушение им грозит штраф в 100 фунтов стерлингов. Как ожидается, следующая фаза послабления ограничений в Англии наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы. Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.