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19:56 13.05.2020

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

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Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Большинство французов поддерживают ослабление введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов заявили о поддержке выхода страны из общенационального режима изоляции.

В то же время 63% опрошенных заявили, что обеспокоены возможными последствиями снятия ограничений. Кроме того, согласно результатам опроса, семь из десяти французов считают, что страна может столкнуться со второй волной пандемии коронавируса в ближайшие недели или месяцы.

Как сообщает телеканал, из-за пандемии COVID-19 сохраняется общее состояние тревоги: 78% французов заявили, что они обеспокоены распространением вируса в стране, из них 55% "очень обеспокоены". По данным опроса, только 3% респондентов "совсем не беспокоятся".

Кроме того, отмечается рост недоверия по отношению к исполнительной власти в период коронавирусного кризиса. Так, 62% французов ответили, что не доверяют президенту Франции Эмманюэлю Макрону и правительству премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Телеканал отмечает, что это на два процентных пункта выше по сравнению с результатами опроса, проводимого на прошлой неделе.

Опрос компании Elabe проводился 12-13 мая, его результаты основаны на опросе 1000 человек в возрасте от 18 лет.

Как сообщает BFMTV, французов также волнует вопрос летнего отдыха в этом году. Согласно результатам опроса, проведенного в конце апреля компанией Happydemics, только 49% французов планируют отпуск этим летом, что на 20 процентных пунктов ниже, чем в прошлом году. Однако 15% респондентов хотят уехать за границу на период летнего отпуска, несмотря на закрытие многих международных границ.

В то же время отмечается, что 21% не строят планы на лето, так как неизвестно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, а 13% опрошенных решили не уходить этим летом в отпуск.

С 11 мая во Франции начали отменять ограничения, введенные ранее весной из-за коронавируса - в стране ослабили ограничения на передвижение, открылись магазины, а также возобновляют работу образовательные учреждения.

По данным статистического сайта Worldometer, во Франции с начала пандемии COVID-19 диагностировано более 178 тыс. заражений коронавирусом, зафиксировано свыше 26 тыс. случаев смерти инфицированных.

Теги: #снятие #франция #опрос #ограничение
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