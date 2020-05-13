События

19:46 13.05.2020

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

2 мин читать
Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание в среду и открыл следующее внеочередное заседание.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на открытом в среду вечером внеочередном пленарном заседании парламента, как свидетельствует электронная регистрация, присутствуют 306 народных депутатов.

Депутаты рассматривают проект постановления об одобрении предложений о продолжении срока применения персональных специальных экономических и других ограничений, мероприятий, санкций.

Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В итоге председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления №3319 об обращении в Совет по вопросам национальной безопасности и обороны о продлении блокировки ряда российских интернет-ресурсов и социальных сетей.

При этом в среду вечером пресс-служба СНБО Украины сообщила, что проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" передан в Офис президента Украины.

"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - сказано в сообщении СНБО на странице в Фейсбуке.

Так, указанным решением, среди прочего, предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Отмечается, что для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.

Теги: #рада #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 13.05.2020
Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

20:05 13.05.2020
Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о соцгарантиях детей под опекой и введении соцпомощи на уход за одинокими лицами

Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о соцгарантиях детей под опекой и введении соцпомощи на уход за одинокими лицами

19:40 13.05.2020
Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

19:17 13.05.2020
Рада намерена изменить перечень лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Рада намерена изменить перечень лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

17:35 13.05.2020
Нардеп "Слуги народа" зарегистрировал в Раде постановление об отмене голосования за законопроект о банках

Нардеп "Слуги народа" зарегистрировал в Раде постановление об отмене голосования за законопроект о банках

16:44 13.05.2020
Рада ушла на перерыв из-за возгорания пульта нардепа Максима Ткаченко

Рада ушла на перерыв из-за возгорания пульта нардепа Максима Ткаченко

14:20 13.05.2020
Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

13:56 13.05.2020
Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

13:46 13.05.2020
Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

13:44 13.05.2020
Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Туристы будут путешествовать летом по Европе на свой страх и риск - член Еврокомиссии

Власти Таиланда ожидают возвращения иностранных туристов в октябре

Советник Трампа не исключает переноса президентских выборов из-за коронавируса

Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

В Молдове за сутки выявлены рекордные 252 новых случая коронавируса

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА