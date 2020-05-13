Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание в среду и открыл следующее внеочередное заседание.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на открытом в среду вечером внеочередном пленарном заседании парламента, как свидетельствует электронная регистрация, присутствуют 306 народных депутатов.

Депутаты рассматривают проект постановления об одобрении предложений о продолжении срока применения персональных специальных экономических и других ограничений, мероприятий, санкций.

Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В итоге председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления №3319 об обращении в Совет по вопросам национальной безопасности и обороны о продлении блокировки ряда российских интернет-ресурсов и социальных сетей.

При этом в среду вечером пресс-служба СНБО Украины сообщила, что проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" передан в Офис президента Украины.

"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - сказано в сообщении СНБО на странице в Фейсбуке.

Так, указанным решением, среди прочего, предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Отмечается, что для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.