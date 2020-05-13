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19:26 13.05.2020

Власти Таиланда ожидают возвращения иностранных туристов в октябре

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Власти Таиланда ожидают возвращения иностранных туристов в октябре

Власти Таиланда рассчитывают возобновить прием иностранных туристов в октябре, когда в стране начинается высокий сезон, внутренний туризм восстановится в июне-июле, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на Национальное управление по туризму королевства (TAT).

"Число иностранных туристов в Таиланде в этом году может снизиться более чем на 60%, до 14 млн, поскольку пандемия коронавируса парализовала мировой туризм. Это самый низкий показатель за последние 14 лет. Мы надеемся, что внутренний туризм возобновится в июне-июле, а иностранные гости вернутся в Таиланд в октябре, во время высокого туристического сезона", - цитирует издание главу ТАТ Ютасака Супасорна.

Как отметили в ТАТ, в 2020 году Таиланд ожидает 14-16 млн иностранных путешественников, тогда как еще в марте власти прогнозировали 33,8 млн прибытий. Туризм играет большую роль в экономике страны, его доля составляет 11% ВВП королевства. В прошлом году иностранные туристы потратили $60,23 млрд. ТАТ разрабатывает стратегию восстановления отрасли.

"У гостиниц сейчас хорошая глубина бронирований, но реальные показатели будут зависеть от ситуации с пандемией коронавируса и снятия ограничений на поездки другими странами", - добавил Супасорн.

С января по март число иностранных туристов в Таиланде снизилось на 38%, до 6,69 млн, а китайских гостей стало меньше на 60% (1,25 млн).

Таиланд продлил запрет на международные полеты до 31 мая в целях предотвращения распространения коронавируса. По состоянию на 13 мая в Таиланде зарегистрировано 3 тыс. случаев заражения COVID-19, 56 человек скончались.

Теги: #туризм #таиланд
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