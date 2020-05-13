События

19:23 13.05.2020

Советник Трампа не исключает переноса президентских выборов из-за коронавируса

2 мин читать
Советник Трампа не исключает переноса президентских выборов из-за коронавируса

Советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

"Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок - ИФ)", - заявил он изданию в ответ на вопрос, может ли ручаться за проведение президентских выборов в США по графику.

Он уточнил, что не в его власти принимать такие решения.

"Хотелось бы надеяться, что к сентябрю, октябрю, ноябрю мы сделаем достаточно с тестированием (на коронавирус - ИФ) и со всеми разными вещами, что мы предпринимаем для предотвращения второй вспышки такой мощности, которая заставить нас вновь уйти в изоляцию", - отметил советник.

Однако, указывают западные СМИ, комментарии Кушнера по поводу выборов вызвали волну критики у противников президента США Дональда Трампа. В результате Кушнеру пришлось прояснить свою позицию телеканалу NBC.

"Я не вовлечен в какие-либо дискуссии, связанные с попытками изменить дату президентских выборов, и я не осведомлен о них", - подчеркнул он.

СМИ напоминают, что дата следующих президентских выборов в США устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее изменить.

Ранее бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.

Теги: #перенос #сша #возможность #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 13.05.2020
Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

19:04 13.05.2020
Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ

Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ

18:08 13.05.2020
Трамп: торговые соглашения с Пекином не смогут заменить жертв коронавируса, пришедшего из Китая

Трамп: торговые соглашения с Пекином не смогут заменить жертв коронавируса, пришедшего из Китая

18:01 13.05.2020
Посольство США в Украине осудило обнародование в сети контактных данных украинских журналистов и общественных активистов

Посольство США в Украине осудило обнародование в сети контактных данных украинских журналистов и общественных активистов

15:57 13.05.2020
Украина планирует закупить три партии вооружения у США в этом году

Украина планирует закупить три партии вооружения у США в этом году

15:06 13.05.2020
Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

08:33 13.05.2020
Сенатор Грэм представил законопроект о санкциях против КНР за распространение COVD-19

Сенатор Грэм представил законопроект о санкциях против КНР за распространение COVD-19

06:59 13.05.2020
Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США до 147 тыс. человек

Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США до 147 тыс. человек

19:01 12.05.2020
Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

18:21 12.05.2020
Рейтинг одобрения Байдена падает на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

Рейтинг одобрения Байдена падает на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

Туристы будут путешествовать летом по Европе на свой страх и риск - член Еврокомиссии

Власти Таиланда ожидают возвращения иностранных туристов в октябре

Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

В Молдове за сутки выявлены рекордные 252 новых случая коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА