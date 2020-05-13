Советник Трампа не исключает переноса президентских выборов из-за коронавируса

Советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

"Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок - ИФ)", - заявил он изданию в ответ на вопрос, может ли ручаться за проведение президентских выборов в США по графику.

Он уточнил, что не в его власти принимать такие решения.

"Хотелось бы надеяться, что к сентябрю, октябрю, ноябрю мы сделаем достаточно с тестированием (на коронавирус - ИФ) и со всеми разными вещами, что мы предпринимаем для предотвращения второй вспышки такой мощности, которая заставить нас вновь уйти в изоляцию", - отметил советник.

Однако, указывают западные СМИ, комментарии Кушнера по поводу выборов вызвали волну критики у противников президента США Дональда Трампа. В результате Кушнеру пришлось прояснить свою позицию телеканалу NBC.

"Я не вовлечен в какие-либо дискуссии, связанные с попытками изменить дату президентских выборов, и я не осведомлен о них", - подчеркнул он.

СМИ напоминают, что дата следующих президентских выборов в США устанавливается законом, и Белый дом не имеет права ее изменить.

Ранее бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.