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19:16 13.05.2020

Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

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Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

Государственный секретарь Министерства цифровой трансформации Украины Дмитрий Маковский указал 947 тыс. 662 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 925 тыс. 175 грн и банковские проценты и выплаты – 22 тыс. 487 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 10 тыс. 320 грн доходов.

Также он указал в декларации 12 тыс. 383 грн на банковских счетах и 890 тыс. грн наличными средствами, а его жена – 238 грн на банковских счетах.

Госсекретарь не владеет недвижимым имуществом, а его жена имеет квартиру (101,8 кв. м) в Киеве.

Маковский владеет двумя автомобилями: "ЗАЗ 110207" 2005 года выпуска и "Volkswagen Tiguan" 2016 года выпуска.

Теги: #минцифры #декларация #чиновник
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