События

19:06 13.05.2020

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

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Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

Российские наемники в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Катериновка, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Катериновка противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащему оказали первую медицинскую помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение.

В свою очередь наши военные применили дежурные огневые средства в ответ на действия врага. Потери российских наемников уточняются.

Теги: #оос #сводка
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