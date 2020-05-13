В Молдове за сутки выявлены рекордные 252 новых случая коронавируса

За последние сутки в Молдове зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом за весь период проведения тестирования - 252, сообщил в среду премьер-министр республики Ион Кику после заседания "кризисного центра".

"В среду было проведено 1086 тестов, подтвердилось еще 252 случая заражения коронавирусом. Из них - 60 - в селе Бэдичены Сорокского района, 63 - в Кишиневе, 39 - в Приднестровье. В среду еще 107 человек выздоровели, трое скончались", - сообщил премьер.

Рекордное число новых случаев заражения за сутки, по словам Кику, объясняется тем, что зарегистрирован новый очаг заражения. "В интернате для людей с психическими отклонениями в селе Бэдичены зарегистрирован очаг. Проведено тестирование всех сотрудников и пациентов, у 60 человек подтвержден коронавирус. Это произошло по халатности, не были приняты меры безопасности в этом учреждении", - отметил Кику.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Молдове достигло 5 тыс. 406, 2 тыс. 176 человек вылечились. Число жертв Covid-19 увеличилось до 187.

Озвученные премьером данные по непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) расходятся с данными оперштаба ПМР. По данным оперштаба, за весь период в ПМР зарегистрировано 697 случаев заражения коронавирусом, что на 58 случаев больше, чем во вторник. Оперштаб также сообщает, что за весь период пандемии в ПМР 27 человек с коронавирусом скончались, а 274 человека выздоровели.