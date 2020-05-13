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19:00 13.05.2020

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

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Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

 Проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" передан в Офис президента Украины, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - сказано в сообщении СНБО на странице в Фейсбуке.

Так, указанным решением, среди прочего, предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Отмечается, что для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.

Теги: #снбо #рф #соцсети
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