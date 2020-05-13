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18:36 13.05.2020

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

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Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским военнослужащим неподалеку н.п.Гнутово из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников н.п.Старогнатовка обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п.Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин.

Также по окрестностям н.п.Орехово российские наемники применили 120-мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #всу #оос #раненый
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