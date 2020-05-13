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18:30 13.05.2020

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

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Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

Мэр Днепра Борис вместе с городскими головами других городов намерен требовать от Кабинета министров Украины возобновить работу общественного транспорта с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

"Какой смысл было нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно. Прежде всего - покупатели. Единственное, что мы можем сейчас сделать для вас с другими мэрами - требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий", - заявил Филатов в своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале в среду.

Он добавил, что на сегодняшний день своими действиями правительство дает местному самоуправлению возможность только усиливать, а не смягчать карантин, тем самым перекладывая на мэров свою политическую ответственность.

Теги: #транспорт #карантин #днепр #филатов
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