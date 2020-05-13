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18:24 13.05.2020

Оптимизация использования водных ресурсов промышленностью и обеспечение населения питьевой водой является вопросом безопасности государства – секретарь СНБОУ

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Оптимизация использования водных ресурсов промышленностью и обеспечение населения питьевой водой является вопросом безопасности государства – секретарь СНБОУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что оптимизация использования имеющихся в Украине водных ресурсов всеми субъектами хозяйствования и обеспечение населения качественной питьевой водой является вопросом безопасности государства в условиях изменения климата, важность которого постоянно подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба СНБО, в среду на заседании рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО рассмотрели вопрос состояния поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины водными ресурсами в течение текущего года.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, у которых значительная антропогенная нагрузка.

В этом контексте секретарь СНБО отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

"Среди прочего, Алексей Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения", - говорится в сообщении.

На заседании также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Также был инициирован и обсуждался вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины.

По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году.

Теги: #снбо #вода #данилов
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