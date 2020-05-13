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18:17 13.05.2020

Денисова заявляет, что на сайт украинского омбудсмена осуществляют массированные атаки, и просит СБУ найти злоумышленников

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Денисова заявляет, что на сайт украинского омбудсмена осуществляют массированные атаки, и просит СБУ найти злоумышленников

Украинский омбудсмен Людмила Дениосова заявляет, что на официальный сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека осуществляют массированные атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, приводят к его остановке и потере информации, в связи с чем просит Службу безопасности Украины начать соотвествующее производство и найти злоумышленников.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный вебсайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда - приводят к его остановке и потере информации", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В качестве примера омбудсмен привела обнародованную ею накануне информацию о подозрении заражения коронавирусной инфекцией украинского политзаключенного Сергея Бугайчука, после чего сайт дважды подвергался таким атакам.

"Систематичность злонамеренных действий прослеживается на протяжении последних полутора лет: 1 сентября 2018г сайт инфицировали вирусом, который заблокировал доступ к любому его разделу, кроме главной страницы. 14 мая 2019г посторонние лица получили полный контроль над файловой структурой, из-за чего сайт был заблокирован. 18 апреля 2020г в базу данных было загружено вредоносное программное обеспечение, которое генерировало сторонние ссылки на каждой странице сайта. Подобные случаи можно перечислять и дальше", - пишет Денисова.

В связи с этим омбудсмен сообщила, что обращается к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой начать следственные действия и найти злоумышленников, которые совершают соответствующие правонарушения.

Теги: #омбудсмен #денисова #хакеры
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