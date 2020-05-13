События

17:23 13.05.2020

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

2 мин читать
Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

Второй этап смягчения карантина планируется с 22 мая, последующие смягчения возможны только при конкретных показателях распространения коронавируса в Украине, заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский напомнил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая, и коснется, в частности, спортивных соревнований, работы отелей, проведения ВНО.

"Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ простой: все это зависит от нас с вами", - отметил он.

Президент указал, что отсутствием масок и риском заражения этим других людей некоторые украинцы сами отдаляют открытие ресторанов, пляжей и другого.

Зеленский подчеркнул, что власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро или позволить концерты, но призвал подумать, какими будут последствия.

"Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин. Я в который раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности, соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим. Кто из вас хочет по 20 тыс. заболевших ежедневно? Кто хочет тысячи смертей ежедневно? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен – этого не хочет никто", - пояснил он.

Зеленский призвал украинцев быть ответственными и делать шаги навстречу – оставаться дома, носить маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдать меры гигиены. "Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска – и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие – терпение, дисциплина и ответственность. Последующие дни ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина. Это только в наших руках", - сказал он.

Теги: #карантин #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 13.05.2020
Каждый этап смягчения карантина возможен только на основе показателей умеренного количества новых случаев COVID-19 или некритического заполнения больниц – Зеленский

Каждый этап смягчения карантина возможен только на основе показателей умеренного количества новых случаев COVID-19 или некритического заполнения больниц – Зеленский

16:56 13.05.2020
В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

16:53 13.05.2020
Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

16:46 13.05.2020
Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

15:47 13.05.2020
Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

15:39 13.05.2020
Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

13:46 13.05.2020
Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

13:00 13.05.2020
Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ

Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ

12:48 13.05.2020
Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

11:17 13.05.2020
Зеленского в петиции призывают способствовать отзыву законопроекта №3316 об уголовной ответственности за нетерпимость и унижение по сексуальным или гендерным признакам

Зеленского в петиции призывают способствовать отзыву законопроекта №3316 об уголовной ответственности за нетерпимость и унижение по сексуальным или гендерным признакам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЧЕРНОБЫЛЬ ПОЖАРЫ ЗЕЛЕНСКИЙ

В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

ПАСПОРТ БЕЛАРУСЬ КАБМИН

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

США ВООРУЖЕНИЕ ЕЛЬЧЕНКО

Украина планирует закупить три партии вооружения у США в этом году

ПОЛЬША ГРАНИЦА КАБМИН

Кабмин возобновил работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

МАЛЮСЬКА БАНКИ ЗАКОН МИНЮСТ

Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

Апелляционный суд оставил в силе арест с альтернативой залога экс-главы МИД Кожары, подозреваемого в убийстве

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

ВАКС приступил к рассмотрению по сути «дела Онищенко»

Украина планирует закупить три партии вооружения у США в этом году

Кабмин возобновил работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

Правительство Украины разрешило добровольцам проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства

ГБР: к утечке персональных данных украинцев могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и миграционной службы

Россияне в "самоизоляции" стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА