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16:56 13.05.2020

В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

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В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и большинства очагов огня в Житомирской области.

"Сейчас я хочу, прежде всего, поблагодарить наших пожарных и спасателей. Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И по состоянию на сегодня в Житомирской области ликвидировано большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Теги: #чернобыль #пожары #зеленский
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