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16:18 13.05.2020

ВАКС приступил к рассмотрению по сути «дела Онищенко»

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ВАКС приступил к рассмотрению по сути «дела Онищенко»

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приступил к рассмотрению по существу «газового дела», в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Александр Онищенко.

«13 мая 2020г в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось первое заседание по существу в «газовом деле» по обвинению народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора», - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Фейсбуке в среду.

В САП информируют, что в ходе заседания прокурор огласил краткое изложение обвинительного акта, также и сторона обвинения, и один из защитников по делу выступили со вступительными словами.

«Следующее рассмотрение, на котором выступят другие два защитника, назначено на 10:00 14 мая 2020г», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. По версии следствия, мать Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

3 декабря немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

30 января 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ - вручении повестки в суд обвиняемому в "газовых схемах", задержанному ранее в Германии.

5 мая ВАКС поручил назначить бесплатных адвокатов предполагаемому организатору так называемых "газовых схем" бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко и его сообщнице.

Теги: #суд #вакс #онищенко
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