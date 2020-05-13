Украина планирует закупить три партии вооружения у США в этом году

Украина планирует в течении нынешнего года закупить как минимум три партии вооружения у США, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко газете "День".

"В прошлом году у нас был первый случай прямой закупки Минобороны Украины в США противотанковых комплексов Javelin. Это была первая партия не помощи, а именно закупки вооружений в США. Насколько я знаю, сейчас готовится соглашение о продлении таких закупок. Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях и я не буду конкретизировать, но это делается и, думаю, что эти закупки будут сделаны в течение этого года", - сказал он в интервью, опубликованном во вторник.

Также дипломат заверил, что не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island: два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года, а в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа.

Кроме того, Ельченко отметил, что украинские самолеты "Мрия" Ан-225 и "Руслан" осуществят в течение этого месяца несколько специальных рейсов в США с гуманитарным грузом.

"Это очень значительный вклад Украины. Один рейс уже был осуществлен в Хьюстон, Техас, а еще будут рейсы на Нью-Йорк и Колумбус, Огайо. Каждый такой самолет это огромный сигнал помощи для США", - пояснил посол.

По его словам, эти перевозки делаются на заказ Агентства по чрезвычайным ситуациям США, Пентагона для военных, и в основном речь идет о доставке медицинского оборудования и лекарств.