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15:39 13.05.2020

Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

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Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

Кабинет министров Украины разрешил передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличил до 4 количество человек за столами на летних площадках в кафе и ресторанах.

В частности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство расширило количество людей за столами на летних площадках в кафе и ресторанах с двух до четырех.

Кроме того, Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.

Также правительство увеличил с двух до восьми количество человек, которые могут вместе перемещаться.

Теги: #карантин #минздрав #кабмин
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