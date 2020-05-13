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14:39 13.05.2020

ГБР: к утечке персональных данных украинцев могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и миграционной службы

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ГБР: к утечке персональных данных украинцев могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и миграционной службы

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту утечки персональных данных граждан Украины и их распространения на одном из анонимных телеграм-каналов.

"По предварительным данным, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы", - сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия, и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Теги: #гбр #персональные_данные #утечка
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