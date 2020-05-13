Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

Работа наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируется к возобновлению после 22 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но нужно понимать: остановить общественный транспорт можно за один день, а вот чтобы полностью возобновить его работу, необходимо некоторое время. То есть, это делается постепенно", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

"Поэтому, чтобы перейти к обычному режиму работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь, электротранспорта - трамваев и троллейбусов", - добавил мэр.

При этом он отметил, что в настоящее время наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии спецбилета. В то же время, по словам мэра, 12 мая на улицы Киева уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 работающих маршрута общественного транспорта.

"Их обслуживает уже более 300 ед. подвижного состава. И мы ежедневно будем увеличивать количество единиц транспорта. С оперативной информацией и расписанием можно будет ознакомиться на сайте КГГА", - сказал Кличко.