Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением с 25 мая возобновить работу столичного метрополитена в обычном режиме.

"Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, точнее, с 25 мая, 22-е - это пятница, а затем два выходных – разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метрополитен до последнего, пока правительство не приняло решение о приостановке его работы в нескольких городах.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращается к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - подчеркнул мэр Киева.

При этом Кличко назвал "абсолютно утопической" идею проезда в метро по спецпропускам. "Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому метро должен открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы", - сказал он.

"Но я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность - за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только - на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - прежде всего!" - отметил Кличко.