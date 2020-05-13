Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 30 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 29 человек меньше, чем за 11 мая.

"Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 9 мужчин от 39 до 81 года, а также четверо детей - три девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и мальчик 13 лет.

Пять пациентов госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы", - сообщил Кличко.