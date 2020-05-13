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11:45 13.05.2020

На Донбассе в результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий

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На Донбассе в результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников получил ранение украинский военнослужащий, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 13 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил на луганском направлении", - указывается в сообщении.

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение и получил надлежащую помощь.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #обстрел #раненый
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