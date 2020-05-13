Правоохранители усилили меры безопасности из-за митингов в центре Киева и предупреждают о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам

Полиция Киева и военнослужащие Национальная гвардия Украины заступили на усиленное дежурство в связи с запланированным на среду в центральной части Киева проведением нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности. Одновременно информируем, что в связи с мерами возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы… Призываем организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - сообщается на странице МВД в Facebook в среду.

Как сообщалось, владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестуют в центре Киева в среду, когда проводится заседание Кабинета министров, и требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и ул.Крещатик на начальном отрезке до Майдана Независимости, тем не менее, оставляя место для дорожного движения. Полиция, в свою очередь, ограничила проезд по ул.Грушевского вдоль Дома правительства, где в предыдущие среды протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.