Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

Возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил - санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше - междугороднего, дальше - метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом - ИФ)", - сказал Шмыгаль с парламентской трибуны в среду.