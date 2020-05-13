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10:57 13.05.2020

Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

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Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

Возобновить работу транспорт Украина сможет только на третьем этапе послабления карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил - санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина - мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше - междугороднего, дальше - метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке (заболеваемости коронавирусом - ИФ)", - сказал Шмыгаль с парламентской трибуны в среду.

Теги: #транспорт #карантин #шмыгаль #кабмин
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