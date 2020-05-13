За сутки в РФ зарегистрировано 10 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в РФ зарегистрировано чуть более 10 тыс. новых случаев коронавируса, а всего - 242 тыс., сообщает в среду оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 028 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4461 (44,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

По его данным, в Москве за сутки подтверждено 4703 новых случаев. Общее число, таким образом, превысило 126 тыс. случаев.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия остается на втором месте по числу случаев коронавируса в мире. На первом месте по-прежнему США с 1,37 млн заболевших. За Россией следуют Испания (228 тыс. случаев), Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.).

Кроме того, за последние сутки в РФ умерли 96 человек с коронавирусом, из них 53 - в Москве. За весь период зарегистрировано 2 212 летальных исхода.

При этом за последние сутки по стране выписан 4 491 человек, из них 1864 - в Москве. Выписано за весь период 48 003 человека.