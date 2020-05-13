Минздрав до конца недели представит алгоритм снятия карантинных ограничений

Министерство здравоохранения до конца недели представит алгоритм снятия карантинных ограничений, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений, это показатели, которые будут влиять на снятие карантина. Также согласно этим показателям у нас есть прогнозированные даты, когда мы можем достичь этих показателей. Это контрольные даты, которые мы разработали для себя – 22 мая, 1 июня, 11 июня. Я думаю, что на этой неделе мы презентуем все это и будем обращаться к правительству, чтобы утвердить отдельным постановлением",- сказал он.