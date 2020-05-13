В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай коронавируса – командование Медсил

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины обнаружен один новый случай заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 13 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая", - указывается в сообщении в Facebook.

Заболевший военнослужащий из Львовской области лечится дома под контролем медицинской службы. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.