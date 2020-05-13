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09:02 13.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 291 тыс. человек

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Число жертв коронавируса в мире превысило 291 тыс. человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени среды достигло 291 тыс. 961 человека, увеличившись за сутки на 5 тыс. 631, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 среды, 4 млн 262 тыс. 051 инфицированный COVID-19, рост за сутки составил 84 тыс. 467 случаев заражения.
Излечились почти 1,5 млн человек.
В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями, в мире коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 342 тыс. 685 человек, смертность достигла 292 тыс. 893, излечились более 1,6 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 369 тыс. 484 (82 тыс. 373 скончавшихся), Испании - 228 тыс. 741 (26 тыс. 920), Великобритании - 227 тыс. 741 (32 тыс. 769), Италии - 221 тыс. 216 (30 тыс. 911), Франции - 178 тыс. 349 (26 тыс. 994), Бразилии - 178 тыс. 214 (12 тыс. 461), Германии - 173 тыс. 171 (7 тыс. 738), Турции - 141 тыс. 475 (3 тыс. 894), Иране - 110 тыс. 767 (6 тыс. 733), России - 232 тыс. 243 (2 тыс. 116).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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