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08:51 13.05.2020

За минувшие сутки во Львовской области диагностировали коронавирус у 45 человек

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За минувшие сутки во Львовской области диагностировали коронавирус у 45 человек

За минувшие сутки во Львовской области диагностировали коронавирус у 45 человек сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.
"По оперативным данным за минувшие сутки лабораторные центры во Львове провели 308 ПЦР-тестов, из которых 45 позитивные (среди них 30 жителей Львова)", - цитируют в сообщении слова Галины Сличной.
Таким образом, общее число инфицированных жителей Львовской области возросло до 870. По данным горсовета, в общей сложности от инфекции скончались 23 человека, а 168 –выздоровели.

Теги: #львовская #коронавирус #ситуация
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