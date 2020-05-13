За минувшие сутки во Львовской области диагностировали коронавирус у 45 человек сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

"По оперативным данным за минувшие сутки лабораторные центры во Львове провели 308 ПЦР-тестов, из которых 45 позитивные (среди них 30 жителей Львова)", - цитируют в сообщении слова Галины Сличной.

Таким образом, общее число инфицированных жителей Львовской области возросло до 870. По данным горсовета, в общей сложности от инфекции скончались 23 человека, а 168 –выздоровели.