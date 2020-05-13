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08:33 13.05.2020

Сенатор Грэм представил законопроект о санкциях против КНР за распространение COVD-19

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Сенатор Грэм представил законопроект о санкциях против КНР за распространение COVD-19

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если страна не даст полного отчета о событиях, которые привели к вспышке COVID-19.
Согласно заявлению Грэма, если бы не "обман" правящей Коммунистической партии Китая, вирус не появился бы в Соединенных Штатах, где от инфекции скончались более 80 тыс. американцев.
По словам сенатора, Китай отказался позволить следователям изучить информацию о том, как началась болезнь.
"Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если, конечно, не будет вынужден это сделать", - отметил Грэм.
Сенатор предложил Трампу в течение 60 дней заверить Конгресс, что Китай предоставил полный отчет по возникновению COVID-19.
Кроме того, должно быть подтверждено, что Китай закрыл все "мокрые рынки", которые могут подвергать людей риску для здоровья, и освободил всех гонконгских сторонников демократии, арестованных после начала пандемии.
Законопроект в случае его принятия позволит президенту США ввести целый ряд санкций, включая замораживание активов, запрет на поездки и аннулирование виз, а также ограничения на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.
Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

Теги: #сша #китай #коронавирус #санкции
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