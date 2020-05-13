События

08:15 13.05.2020

В Збаражском районе Тернопольщины умер мужчина, которого покусал рой пчёл

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В Збаражском районе Тернопольщины умер мужчина, которого покусал рой пчёл

Во вторник, 12 мая, в Збаражском районе Тернопольской области вследствие аллергической реакции умер 37-летний мужчина, которого покусал рой пчёл, сообщили в Нацполиции.
"Медикам, которые выезжали на место происшествия, спасти мужчину не удалось. Они констатировали смерть 37-летнего местного жителя, наступившую вследствие аллергической реакции", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.
По информации правоохранителей несчастный случай произошел селе Бодаки Збаражского района.
Сведения о событии полицейские внесли в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины.
В полиции подчеркнули, что в случае обнаружения опасных гнезд и роев необходимо немедленно обратиться к спасателям.

Теги: #пчелы #смерть #тернопольская
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