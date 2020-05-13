В Збаражском районе Тернопольщины умер мужчина, которого покусал рой пчёл

Во вторник, 12 мая, в Збаражском районе Тернопольской области вследствие аллергической реакции умер 37-летний мужчина, которого покусал рой пчёл, сообщили в Нацполиции.

"Медикам, которые выезжали на место происшествия, спасти мужчину не удалось. Они констатировали смерть 37-летнего местного жителя, наступившую вследствие аллергической реакции", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

По информации правоохранителей несчастный случай произошел селе Бодаки Збаражского района.

Сведения о событии полицейские внесли в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины.

В полиции подчеркнули, что в случае обнаружения опасных гнезд и роев необходимо немедленно обратиться к спасателям.