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07:51 13.05.2020

Генсек НАТО призвал бороться с дезинформацией по проблеме COVID-19

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Генсек НАТО призвал бороться с дезинформацией по проблеме COVID-19

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что проблемы безопасности не уменьшились из-за COVID-19 и что "потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО".
Выступая во вторник на видеоконференции министров обороны Европейского союза, он подчеркнул, что НАТО, реагируя на пандемию, одновременно готовится к ее долгосрочным последствиям и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.
"Как никогда важно помогать нашим союзникам и партнерам, повышать устойчивость населения и бороться с дезинформацией", - сказал генсек, приветствуя тесное сотрудничество между НАТО и ЕС.
Столтенберг принял участие в видеоконференции министров обороны стран ЕС наряду с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа. Они обсудили последствия пандемии COVID-19 для сферы безопасности и совместный ответ на этот вызов.
Столтенберг рассказал, что НАТО помогает своим членам во время пандемии воздушными перевозками, медицинским опытом, разрабатывает инновационные меры реагирования и развертывания вооруженных сил для поддержки гражданских властей.

Теги: #генсек #коронавирус #нато
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