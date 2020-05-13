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07:28 13.05.2020

Вечером 12 мая российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, с начала суток среды единожды

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Вечером 12 мая российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, с начала суток среды единожды

С вечера и до завершения вторника, 12 мая, российские наёмники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины (всего за минувшие сутки – 9 раз), с начала суток среды зафиксирован один обстрел украинских позиций, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.
За минувшие сутки при обстреле украинских позиций российские наёмники использовали оружие запрещенные минскими договоренностями – минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки украинские позиции были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Опытного российскими наёмниками были задействованы крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела позиций ООС возле Крымского. Против украинских военнослужащих были использованы минометы калибра 120-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Рядом с Луганским российские наёмники трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82-мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Согласно сводке, украинские военные открывали ответный прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. "Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", – подчеркнули в штабе.
По данным украинской разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских наёмников.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, который осуществлялся в сторону позиций ООС.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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