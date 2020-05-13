На Херсонщине полиция инициирует заключение под стражу поджигателей синагоги

Правоохранители сообщили двум подозреваемым о подозрении в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога синагоги, инициируется подозрение о повреждении религиозных сооружений или культовых домов, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"В суд направлено ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения", – сказано в сообщении.

Происшествие произошло в ночь с 19 на 20 апреля в Херсоне по ул. Театральной. По информации свидетеля, неизвестный мужчина поджег бутылку с зажигательной жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины. Жидкость не разгорелась и пожара не произошло.

Во время следствия установлено, что 19-летний мужчина создал в одном из мессенджеров тематическую группу, в которой и познакомился с младшим по возрасту парнем. Впоследствии вдвоем они решили 20 апреля бросить в синагогу воспаленные бутылки с бензином.

По данному факту Корабельным отделением полиции было начато уголовное производство по ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий были установлены двое злоумышленников - 18-ти и 19-ти лет. Оба задержаны.

9 мая задержанные извещены о подозрении в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Кроме того решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления по ст.178 (повреждение религиозных сооружений или культовых домов) УК Украины.