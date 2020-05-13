События

01:29 13.05.2020

В Одессе арестованы злоумышленники, которые трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества

1 мин читать
В Одессе арестованы злоумышленники, которые трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества

В Одессе бандиты похитили и трое суток удерживали жителя Киевщины, вымогали перевести им более 11 млн грн и переписать движимое и недвижимое имущество. Преступники задержаны, похищенный освобожден, сообщило одесское интернет-издание "Думская".
"9 мая трое преступников выкрали жителя Киевской области, временно проживавшего на улице Вильямса в Одессе. В течение трех дней злоумышленники удерживали человека, требуя перевести на их счет более 11 млн грн и переписать движимое и недвижимое имущество", – сказано в сообщении на сайте издания во вторник, со ссылкой на полицию области.
По информации "Думской", не выдержав побоев и угроз, заложник перевел часть средств со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей.
"Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска ГУНП и Шевченковского отделения полиции Одессы при силовой поддержке батальона полиции особого назначения", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что задержанные - уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Возраст похитителей - от 28 до 31 года.
Действия всех троих фигурантов следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Двум из них также сообщили о подозрении по ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.
В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам - домашний арест.

Теги: #задержание #опг #одесса #похищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:17 13.05.2020
Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

21:00 12.05.2020
Уволенный замглавы Одесской ОГА Свичинский заявил, что его увольнение имеет исключительно политический характер

Уволенный замглавы Одесской ОГА Свичинский заявил, что его увольнение имеет исключительно политический характер

12:30 09.05.2020
В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

19:26 08.05.2020
Во Львовской области задержали мошенника, который под предлогом "знакомств" в Нацполиции вымогал $300 тыс. за прекращение уголовных производств

Во Львовской области задержали мошенника, который под предлогом "знакомств" в Нацполиции вымогал $300 тыс. за прекращение уголовных производств

15:28 08.05.2020
В Одессе 9 мая правоохранители будут обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

В Одессе 9 мая правоохранители будут обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

12:47 07.05.2020
В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

03:11 07.05.2020
В Полтавской области прекращена деятельность ОПГ, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь

В Полтавской области прекращена деятельность ОПГ, которая производила и реализовывала поддельный алкоголь

20:16 06.05.2020
Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

Офис генпрокурора сообщает о задержании участников банды вымогателей, в состав которой входили правоохранители

12:45 05.05.2020
Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

17:57 02.05.2020
В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

В Одессе правоохранители составили админпроколы в отношении трех человек в ходе мероприятий, связанных с событиями 2 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЛЬВОВСКАЯ УГРОЗА ЗАДЕРЖАНИЕ РЕСТОРАН

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

ПРЕЗИДЕНТ ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ

Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно

РФ НБУ СБЕРБАНК

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

ЧЕТВЕРКА УКРАИНА ДОНБАСС

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА СУД ЯНУКОВИЧ

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге отстранили от работы главврача, который "самовольно" выписал 15 пациентов с Covid-19

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

Лукашенко утверждает, что после парада Победы в Минске снизилась заболеваемость пневмониями

Шмыгаль: Учитывая состояние рынка, у нас очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

В Херсонской области продолжает сокращаться количество болеющих Covid-19: выздоровели еще 16 человек

Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно

С 13 мая в Киеве заработают 29 рынков - КГГА

Поступающие из Донбасса и Крыма в 2020 году смогут поступать по упрощенной процедуре в 91 вуз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА