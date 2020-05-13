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00:56 13.05.2020

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

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В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 70,3 тыс. человек, 5049 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.
За неделю количество инфицированных увеличилось на более чем 7,8 тыс., скончавшихся - на 900 человек.
Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 38,5 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 20,9 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 6,3 тыс., в Британской Колумбии - более 2,3 тыс.
При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 3013 и 1725, соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.
Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в начале апреля. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.
В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 1 млн 146 тыс. человек, из которых более миллиона дали негативный результат.
Единственная административная единица Канады, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.
Кроме того, в последние дни не зафиксировано ни одного заболевания в маленькой атлантической провинции Остров Принца Эдварда, а также в Северо-Западных территориях и приграничной с Аляской территории Юкон.

Теги: #данные #коронавирус #канада
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