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00:17 13.05.2020

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

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Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

Правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который закрылся в ресторане в Винниках и угрожал подорвать его гранатой, сообщили в полиции Львовской области.
"Спецоперация завершена - в результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на среду.
По информации правоохранителей, в ходе спецоперации, около 22.40, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался 27-летний львовянин.
"Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения", – сказано в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Проводится досудебное расследование.
Как сообщалось, накануне около 19.30 в одно из заведений общественного питания в г.Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что с собой принес гранату и собирается взорвать ее. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.

Теги: #львовская #угроза #задержание #ресторан
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Интерфакс-Украина
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