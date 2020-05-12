События

23:46 12.05.2020

Лукашенко утверждает, что после парада Победы в Минске снизилась заболеваемость пневмониями

2 мин читать
Лукашенко утверждает, что после парада Победы в Минске снизилась заболеваемость пневмониями

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.
"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - отметил Лукашенко на совещании во вторник. Сюжет был показан на белорусском телеканале "ОНТ".
Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - продолжил президент.
"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний - ИФ), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава государства.
Как сообщалось, Беларусь в текущем году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.
По состоянию на 12 мая в республике число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.
Инкубационный период Covid-19 обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней

Теги: #президент #пневмония #парад #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 12.05.2020
Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно

Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно

19:26 12.05.2020
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

16:13 12.05.2020
Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

13:03 12.05.2020
Ситуация с коронавирусом в Беларуси терпимая - Лукашенко

Ситуация с коронавирусом в Беларуси терпимая - Лукашенко

11:27 12.05.2020
Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"

Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"

07:35 12.05.2020
До завершения пандемии коронавируса пройдет немало времени, но страх не должен парализовать общество - президент Южной Кореи

До завершения пандемии коронавируса пройдет немало времени, но страх не должен парализовать общество - президент Южной Кореи

02:28 12.05.2020
Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность

Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность

13:13 10.05.2020
В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

15:10 09.05.2020
Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

Число заразившихся Сovid-19 в Беларуси за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

12:30 09.05.2020
Парад Победы в Минске стал единственным на постсоветском пространстве - Лукашенко

Парад Победы в Минске стал единственным на постсоветском пространстве - Лукашенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЛЬВОВСКАЯ УГРОЗА ЗАДЕРЖАНИЕ РЕСТОРАН

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

РФ НБУ СБЕРБАНК

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

ЧЕТВЕРКА УКРАИНА ДОНБАСС

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА СУД ЯНУКОВИЧ

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

ТЕЛЕГРАМ ПОЛИЦИЯ НАЦПОЛИЦИЯ

Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

Шмыгаль: Учитывая состояние рынка, у нас очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

В Херсонской области продолжает сокращаться количество болеющих Covid-19: выздоровели еще 16 человек

Уволенный замглавы Одесской ОГА Свичинский заявил, что его увольнение имеет исключительно политический характер

С 13 мая в Киеве заработают 29 рынков - КГГА

Поступающие из Донбасса и Крыма в 2020 году смогут поступать по упрощенной процедуре в 91 вуз

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

В Высокополье Харьковской области снимаются ограничения на въезд и выезд, введенные из-за Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА