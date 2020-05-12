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22:22 12.05.2020

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане

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Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане

Полицейские в Винниках (Львовская обл.) ведут переговоры с неизвестным мужчиной, который закрылся в ресторане и угрожает взорвать гранату, сообщили в Нацполиции области.
Как сообщается на сайте полиции Львовской области во вторник вечером, 12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в г.Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что у него имеется граната и он может ее взорвать. В полиции добавили, что в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли.
"Правоохранители во главе с начальником полиции Львовщины Василием Виконский проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовщины, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Теги: #переговоры #граната #ресторан #львовская_область
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