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20:21 12.05.2020

С 13 мая в Киеве заработают 29 рынков - КГГА

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С 13 мая в Киеве заработают 29 рынков - КГГА

Со среды, 13 мая, в Киеве возобновят работу 29 агропродовольственных рынков, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Речь идет о рынках:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;

Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;

ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;

ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;

ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;

ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12;

ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА напомнили, что рынки обязаны обеспечить масочный режим для сотрудников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ. Внутри рынка должна соблюдаться дистанция 3 метра между торговыми местами и дистанция 1,5 метра между посетителями, а также проводиться дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Запрет на приготовление и употребление еды в месте продажи остается в силе.

Теги: #карантин #рынки
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