Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских медицинских сестер и братьев.

"Всегда, а особенно во времена противодействия коронавирусу, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд – неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за всё, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в Facebook.