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19:26 12.05.2020

Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

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Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских медицинских сестер и братьев.

"Всегда, а особенно во времена противодействия коронавирусу, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд – неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за всё, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в Facebook.

Теги: #президент #медработники #поздравление
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Интерфакс-Украина
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