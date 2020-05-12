События

19:05 12.05.2020

ГБР передало в суд дело о растрате экс-заместителем главы МинЧС 23,7 млн грн

1 мин читать
ГБР передало в суд дело о растрате экс-заместителем главы МинЧС 23,7 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд обвинительный акт по делу экс-заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, который обвиняется в растрате на сумму 23,7 млн грн.

"Следствием установлено, что в 2004 году Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций (МинЧС) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства. Однако, в 2010 году заместитель главы МинЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", - сообщает пресс-служба ГБР.

Экспертиза установила, что стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, на 23,7 млн грн меньше собственности квартир, которые должны были быть получены в Киеве.

Экс-замминистра обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #гбр #мчс #растрата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 12.05.2020
ГБР сообщило о подозрении еще одному "беркутовцу" по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

ГБР сообщило о подозрении еще одному "беркутовцу" по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

16:17 07.05.2020
Офис генпрокурора выявил факты нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений

Офис генпрокурора выявил факты нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений

14:45 07.05.2020
ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

13:48 07.05.2020
Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

Верховный суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

18:39 06.05.2020
Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента и увольняется им, озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ

12:33 04.05.2020
ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

ГБР повторно вызывает на допрос Януковича 13 мая

13:45 28.04.2020
Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

11:42 28.04.2020
Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

Вятрович перед допросом в ГБР: я отвечу на вопросы, чтобы показать, что отстаивал право украинцев говорить о Голодоморе

20:03 27.04.2020
Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

Вятрович во вторник идет на допрос в ГБР из-за организации международного форума по Голодомору

10:38 27.04.2020
Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Во Львовской области раскрыли схему присвоения авиационных запчастей в двух воинских частях - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЧЕТВЕРКА УКРАИНА ДОНБАСС

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА СУД ЯНУКОВИЧ

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

ТЕЛЕГРАМ ПОЛИЦИЯ НАЦПОЛИЦИЯ

Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

РФ НБУ СБЕРБАНК

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

ЮРИЙ КОСТЮК ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУГА НАРОДА СЕРИАЛ

Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

ПОСЛЕДНЕЕ

В Высокополье Харьковской области снимаются ограничения на въезд и выезд, введенные из-за Covid-19

Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Черкасская ОГА обратилась к Кабмину с просьбой разрешить работу непродовольственных рынков и внутриобластного транспорта

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Львов примет решение по дальнейшему ослаблению карантина к пятнице, учитывая ситуацию с заболеваемостью – мэр

Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

Правительство не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии для населения

Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА