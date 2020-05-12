События

19:01 12.05.2020

Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

2 мин читать
Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

Для глобального обеспечения вакциной против COVID-19 будет лучше, если ее разработают несколько компаний, считает врач-инфекционист Энтони Фаучи, один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом.

"У нас есть много кандидатов (на разработку вакцины - ИФ), и, мы надеемся, что будет несколько победителей", - заявил Фаучи на открытии слушаний в Сенате во вторник.

"Это важно, поскольку это позволит обеспечить глобальный доступ (к вакцине - ИФ) в случае, если у нас (будет - ИФ) больше одного успешного кандидата", - добавил врач.

Фаучи выразил надежду на то, что о результатах тестирования вакцины и ее эффективности станет известно уже в конце осени - начале зимы.

Эксперт также предупредил о возможных "очень серьезных последствиях" слишком раннего выхода страны из режима изоляции и возобновления работы штатов. Он подчеркнул, что "небольшие скачки (в количестве заразившихся - ИФ) могут превратиться во вспышки (COVID-19 - ИФ)". При этом он выразил сомнение в официальных данных по заражениям COVID-19 в США, предположив, что их реальное количество выше.

В апреле Фаучи предполагал, что к январю 2021 года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

В частности, над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала газета The New York Times, команда Оксфорда, вероятно, имеет больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

Теги: #эксперт #сша #вакцина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 12.05.2020
Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

18:49 12.05.2020
Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

18:21 12.05.2020
Рейтинг одобрения Байдена падает на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

Рейтинг одобрения Байдена падает на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

16:52 12.05.2020
Испания вводит 14-дневный карантин для путешественников

Испания вводит 14-дневный карантин для путешественников

16:47 12.05.2020
ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

16:33 12.05.2020
"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки

"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки

16:13 12.05.2020
Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

15:44 12.05.2020
Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Песков сообщил, что заболел коронавирусом

15:32 12.05.2020
Почти 600 граждан Украины прибыли из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива в "Борисполь" в понедельник

Почти 600 граждан Украины прибыли из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива в "Борисполь" в понедельник

15:26 12.05.2020
Решение о снятии ограничений на госгранице можно выносить на рассмотрение правительства только после рекомендаций Минздрава - Госпогранслужба

Решение о снятии ограничений на госгранице можно выносить на рассмотрение правительства только после рекомендаций Минздрава - Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЧЕТВЕРКА УКРАИНА ДОНБАСС

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА СУД ЯНУКОВИЧ

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

ТЕЛЕГРАМ ПОЛИЦИЯ НАЦПОЛИЦИЯ

Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

РФ НБУ СБЕРБАНК

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

ЮРИЙ КОСТЮК ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУГА НАРОДА СЕРИАЛ

Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

ПОСЛЕДНЕЕ

В Высокополье Харьковской области снимаются ограничения на въезд и выезд, введенные из-за Covid-19

Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Черкасская ОГА обратилась к Кабмину с просьбой разрешить работу непродовольственных рынков и внутриобластного транспорта

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Львов примет решение по дальнейшему ослаблению карантина к пятнице, учитывая ситуацию с заболеваемостью – мэр

ГБР передало в суд дело о растрате экс-заместителем главы МинЧС 23,7 млн грн

Правительство не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии для населения

ГБР сообщило о подозрении еще одному "беркутовцу" по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА