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19:00 12.05.2020

Правительство не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии для населения

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Правительство не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии для населения

Кабинет министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения, заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Мы не собираемся в этом году изменять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", – сказал премьер-министр на заседании энергетического комитета Верховной Рады во вторник.

Теги: #электроэнергия #тарифы
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Интерфакс-Украина
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