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18:50 12.05.2020

ГБР сообщило о подозрении еще одному "беркутовцу" по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

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ГБР сообщило о подозрении еще одному "беркутовцу" по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению митингов (ч.2 ст.365, ч.1 ст.366 и ст.340 Уголовного кодекса Украины), сообщается на сайтах ГБР и Офиса Генпрокурора во вторник.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения, говорится в сообщении.

Теги: #гбр #майдан #беркута
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