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18:30 12.05.2020

Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

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Нацполиция Украины начала расследование по факту обнародования персональных данных граждан на анонимном телеграм-канале

Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан на одном из анонимных телеграм-каналов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно-обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия", - указывается в сообщении.

На данный момент работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Сведения внесены в ЕРДР и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.

Теги: #телеграм #полиция #нацполиция
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