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18:22 12.05.2020

Российские наемники пополудни еще раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

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Российские наемники пополудни еще раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

При этом о ранении военнослужащего в штабе ООС сообщили утром во вторник, а в Министерстве обороны Украины сообщили о двух обстрелах со стороны российских наемников на Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00. Таким образом, с 12:00 до 17:00 произошел один обстрел.

В ходе обстрелов противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "На такие преступные провокации наши подразделения решительно ответили прицельным огнем по позициям противника", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств режим "тишина" соблюдался.

Теги: #рф #всу #оос
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