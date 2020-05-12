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17:26 12.05.2020

Свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы будет восстановлено с 15 мая

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Свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы будет восстановлено с 15 мая

Правительство Эстонии на заседании во вторник одобрило меморандум министерств иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы о взаимопонимании в связи со снятием ограничений на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, введенных в связи с COVID-19.

"С 15 мая будет восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

С этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный на период карантина пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14-дневный карантин, за исключением людей, приехавших из третьих стран.

Полиция Эстонии, Латвии и Литвы будет обмениваться информацией, необходимой для соблюдения условий соглашения.

Теги: #транспорт #латвия #литва #эстония
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